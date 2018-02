Savona. L’assessore a sport e manifestazioni del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza, ha compiuto un’altra visita istituzionale alla città gemella, situata nel Baden-Württemberg, sud ovest della Germania, annunciando le prossime iniziative congiunte tra le due cittadine gemellate.

“In questi giorni sono tornato a fare visita alla città gemella, nel Baden-Württemberg in Germania, ospite del Sindaco Rupert Kubon e della sua amministrazione per rappresentare Savona in occasione del tradizionale appuntamento del “Fasnet”, il carnevale cittadino” racconta l’assessore savonese in un post su Facebook.

“Come sempre, accoglienza straordinaria e grande ospitalità da parte degli amici di Villingen, con i quali la nostra Amministrazione ha riallacciato i rapporti in quest’ultimo anno e mezzo. Abbiamo colto l’occasione per tenere una riunione operativa – alla presenza dell’amico Gunther Steidinger della DIG – per discutere le iniziative in cantiere per celebrare il trentennale del nostro gemellaggio, sia a Savona che in Germania” aggiunge ancora Scaramuzza.

“Il sindaco Ilaria Caprioglio inviterà una delegazione di Villingen-Schwenningen a Savona in occasione dell’emozionante processione del Venerdì Santo, mentre a maggio la nostra città sarà ospite della Südwest Messe Villingen-Schwenningen, una delle più importanti fiere di tutta la Germania, un’opportunità importante per promuovere all’estero il nostro territorio e le sue eccellenze” conclude l’assessore savonese.