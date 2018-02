Savona, i vertici Ata: “Risanamento passava da vendita park via Saredo”. Si va verso il concordato

Savona. Chance di risanamento del bilancio al lumicino, per non dire nulle. Almeno in tempi brevi. E il concordato in bianco come principale possibilità di salvezza. E’ la difficile situazione di Ata, illustrata oggi in Comune dal presidente Alessandro Garassini e dall’amministratore delegato Matteo Debenedetti ai consiglieri comunali membri della prima commissione permanente, quella che si occupa tra le altre cose proprio delle aziende partecipate.

La commissione era stata convocata in seguito ad una duplice richiesta, da parte della capogruppo Pd Cristina Battaglia e del sindaco Ilaria Caprioglio. Sul tavolo c’era proprio lo stato di attuazione del piano di risanamento, le prospettive aziendali ed il piano industriale. I membri del consiglio di amministrazione di Ata hanno illustrato il quadro attuale, con i problemi ormai noti. In primis quelli legati allo stato delle attrezzature, spesso molto vecchie, e alla carenza di personale: quello dell’assenteismo tra i dipendenti è un tema più volte emerso in passato, ed oggi ribadito dai vertici Ata (a Savona si arriverebbe a sfiorare addirittura il 15%).

La criticità più grande, però, come ormai noto è legata al park di via Saredo. Il piano di risanamento era imperniato su un punto specifico, la vendita di quei posti auto; un’operazione che, come è ormai noto, finora è sostanzialmente fallita, con solo 12 parcheggi realmente collocati. E di tempo per aspettare, ormai, non ce n’è più. Da qui la necessità di muoversi in un’altra direzione, per salvare l’azienda dal fallimento.

“Convocheremo l’assemblea dei soci – hanno annunciato Garassini e Debenedetti – per illustrare nel dettaglio la situazione, e poi prenderemo le decisioni che dovranno essere prese“. Tradotto: un concordato in continuità per scongiurare lo spettro del fallimento. “La ristrutturazione del debito è una modalità prevista dalla legge – ha spiegato Garassini – uno strumento che garantisce continuità ed il corretto pagamento dei creditori in tempi compatibili con le capacità economiche e finanziarie della società”.

Per il resto la ricetta, almeno sulla carta, è scontata: ridurre i costi, incrementare i ricavi e vendere il patrimonio. “Vendere, non svendere” ha fatto notare il presidente, riferendosi alle polemiche sui prezzi dei park di via Saredo, non ribassati nonostante la carenza di offerte. “E’ una questione di tempo, se li avessimo venduti in sei mesi avremmo già risanato il bilancio – ha concluso Garassini – purtroppo invece l’operazione non si è concretizzata nei tempi che speravamo. Per il resto, abbiamo già operato dei tagli e c’è già stato qualche piccolo incremento dei ricavi. Continueremo su quella strada, faremo quello che dobbiamo fare”.

Sullo sfondo i consiglieri del MoVimento 5 Stelle, che hanno chiesto le dimissioni dei vertici aziendali. “Ata sta andando verso il baratro – tuonano i pentastellati – dopo un anno di disastri il CdA guidato da Garassini, voluto dalla Lega, riesce a scaricare la colpa del proprio fallimento sui cittadini. Si sono girati i pollici per oltre un anno. Il piano di risanamento era irrealizzabile. Il piano industriale annunciato, poi sparito, poi esistente, poi mancante, poi da fare entro 15 giorni (quest’ultimo annuncio era dell’11 ottobre), ora pare che non serva. Le dimissioni del CdA sarebbero il minimo, le scuse ai savonesi un obbligo“.