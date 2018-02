Savona. Terribile scontro tra due auto questa mattina all’incrocio tra via Luigi Corsi e via Montenotte a Savona. L’incidente, che fortuntamente non ha provocato feriti, si è verificato intorno alle 9 quando una Ford Fiesta ed una Volvo Xc 90 sono rimaste coinvolte in una violentissima carambola.

Secondo le prime informazioni (dei rilievi si sta occupando la polizia municipale), una delle due vetture non avrebbe rispettato il rosso al semaforo finendo per scontrarsi con l’altra. A causa del violento impatto all’altezza dell’incrocio una delle due auto è poi finita contro una Clio che era regolarmente parcheggiata in via Luigi Corsi (anche una Fiat Panda che era in sosta ha subito qualche danno, ma di minore entità).

Nonostante la violenza dello scontro, fortunatamente, né il conducente della Fiesta, una donna, né quello della Volvo, un uomo, hanno riportato conseguenze.