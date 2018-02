Savona, taglio di pini nella Vecchia Darsena: la protesta del WWF

Savona. L’associazione WWF Savona ha inviato urgentemente al sindaco ed all’assessore all’Ambiente e Verde urbano di Savona una richiesta di accesso agli atti amministrativi. Nella richiesta il WWF vuole ottenere riguardo le autorizzazioni al rilascio di taglio di due piante di pino all’interno della Vecchia Darsena, in via Baglietto e Calata SbarbarO.

L’associazione, infatti, ha chiesto copia delle perizie agronomiche, di condizione fito-statiche e delle prove di trazione degli esemplari interessati. Inoltre, il WWF ha richiesto eventuali progetti/interventi che prevedano la sostituzione degli esemplari abbattuti con esemplari idonei per specie, dimensione (maggiori di 30cm di circonferenza) e di buona qualità vivaistica.

In attesa di una valutazione degli atti e dei documenti, l’associazione ha chiesto di sospendere il taglio dei due Pini previsto per i giorni 7 e 8 Febbraio. Il WWF era già stato critico nei confronti dell’amministrazione comunale in merito all’operazione di corso Tardy e Benech, ora un altro taglio al verde pubblico.