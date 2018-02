Savona, spaccio di eroina e cocaina in piazza Bologna: 3 persone in manette

Savona. Tre arresti nel giro di pochi giorni e una cinquantina di grammi di stupefacente sequestrati. E’ il bilancio dell’ultima operazione antidroga conclusa dai poliziotti della squadra mobile di Savona tra Vado Ligure ed Albissola Marina.

Due persone, Leo Bruzzaniti, 64 anni, di Savona, e Gianfranco Lanfranco, di 53, di Albissola Marina, sono stati arrestati in flagranza di reato (con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga) venerdì scorso quando la polizia ha deciso di far scattare un blitz dopo che il secondo si era incontrato con il primo. Un trentenne albanese, Ramazan Breshka, di Vado Ligure, è stato invece bloccato questa mattina in esecuzione di un decreto di fermo del pm Chiara Venturi.

Per Bruzzaniti e Lanfranco l’arresto è già stato convalidato dal gip Francesco Meloni che li ha interrogati ieri mattina e ha poi confermato la misura cautelare in carcere per entrambi. L’albanese verrà invece ascoltato nelle prossime ore.

L’indagine della polizia era iniziata nel settembre scorso quando in Questura era arrivata una segnalazione riguardante la costante presenza di alcuni tossicodipendenti nella zona di piazza Bologna, vicino alla chiesa. A quel punto gli investigatori avevano iniziato una serie di servizi di osservazione grazie ai quali erano arrivati a sospettare che Breshka potesse essere uno spacciatore. Seguendo l’albanese, i poliziotti della squadra mobile hanno accertato che aveva frequenti contatti con Lanfranco, ma anche che, ogni tanto, i due incontravano Bruzzaniti.

L’ipotesi degli inquirenti è che Breshka e Lanfranco avessero messo in piedi un giro di spaccio e che rifornissero una ventina di tossicodipendenti di cocaina ed eroina. Tra questi ci sarebbe stato anche Bruzzaniti che però, ogni tanto, quando i pusher esaurivano lo stupefacente a loro disposizione, gli avrebbe ri-ceduto la droga precedentemente acquistata.

Quando venerdì scorso Lanfranco è andato da Bruzzaniti i poliziotti hanno deciso di far scattare un blitz che ha permesso di sequestrare al primo 5 grammi di eroina, suddivisi in due dosi. A casa del secondo invece sono stati trovati altri 25 grammi di cocaina ed altrettanti grammi di eroina, oltre ad un bilancino di precisione. A quel punto entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda l’albanese, temendo che potesse allontanarsi da Vado Ligure e sospettando che fosse coinvolto nel giro di spaccio, oggi hanno eseguito il decreto di fermo. Nella sua abitazione non è stata trovata droga, ma nella sua cantina sono stati sequestrati un bilancino e del materiale per il confezionamento delle dosi.