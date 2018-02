A Savona settimana dedicata all’epilessia: incontro con medici ed esperti

Savona. L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, che in Italia coinvolge circa 500.000 persone con oltre 30.000 nuovi caso l’anno. Le persone con epilessia sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale e a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, guida, sport. Nel corso di questo mese, in collaborazione con la LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia), due sono gli eventi che l’Asl 2 dedica a questa patologia con l’obiettivo di divulgare una corretta informazione e utili consigli pratici ai medici di famiglia, ai pediatri, agli insegnati, ai pazienti e ai loro familiari e soprattutto, alla cittadinanza:

La prima iniziativa si terrà il 13 febbraio dalle ore 17 alle 19, con un incontro a porte aperte presso Sala Rossa del Comune di Savona a cui sono invitati medici, pediatri, insegnanti e genitori. All’incontro presenzieranno di Prof Amnon Cohen (Direttore della Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo e Santa Corona), il Prof. Fabio Bandini (Direttore della Neurologia dell’Ospedale San Paolo di Savona), la Dr.ssa Paola Bona (Struttura Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile), la Dr.ssa Laura Siri e Dr. Roberto Gaggero (consulenti neuropsichiatria infantile presso la Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona) e il Dr Marcello Manzino (neurologo presso Neurologia dell’Ospedale San Paolo di Savona).

Inoltre, la settimana dal 12 al 17 febbraio la facciata del Comune di Savona verrà illuminata di colore viola (il colore simbolo “dell’epilessia”).

“Abbiamo deciso di organizzare queste iniziative con un duplice scopo: da una parte, divulgare una corretta informazione e utili consigli pratici ai pazienti e loro familiari e dall’altra, combattere pregiudizi e discriminazioni contro le persone affette da questo disturbo curabile” spiegano Bandini, direttore della Neurologia di Savona e Cohen alla guida della S.C. Pediatria e Neonatologia dell’Asl 2 savonese che dal 2015 è ufficialmente riconosciuto come Centro Italiano di secondo livello per la Neurologia-Pediatrica e dal 2016 è ufficialmente riconosciuto come Centro Ambulatoriale LICE per Epilessia Pediatrica.