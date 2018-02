Savona. Incidente, intorno alle 14, sulla Sp29 che collega Savona e Cadibona.

Ancora da accertare le cause dell’impatto, che ha visto coinvolte un’autovettura, una Panda, con a bordo una famiglia, composta da padre, madre e una bimba di pochi anni, e un pullman della Gelosobus. I due mezzi si sono scontrati frontalmente, proprio poco prima del centro abitato di Cadibona.

di 10 Galleria fotografica Incidente frontale sulla Sp29 Savona-Cadibona









Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Savona e i vigili del fuoco, che sono riusciti ad estrarre il conducente della Panda, rimasto incastrato nell’abitacolo, ma che ha riportato lievi traumi. La madre e la figlia, invece, sono uscite illese dall’impatto.

Tra le ipotesi che hanno dato origine all’incidente, la presenza di gasolio sulla strada, rilevata dai pompieri non solo sul luogo dell’accaduto, ma per diversi metri lungo l’asfalto. Il traffico sulla Sp29 risulta oltremodo congestionato, con gravi disagi in entrambe le direzioni: al momento si circola in senso unico alternato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche una pattuglia della polizia municipale e i carabinieri.