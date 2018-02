Savona, in scena un incontro-dibattito sulla Costituzione organizzato da “Liberi e Uguali”

Savona. Mercoledì pomeriggio, alle 17, andrà in scena, nella Sala Rossa del Comune di Savona, un incontro dibattito organizzato da “Liberi e Uguali”.

Il convegno verterà su uno dei temi più rilevanti del panorama politico attuale e al centro del programma della nuova lista elettorale, che vede uniti “Sinistra Italiana”, “Mdp-Articolo 1” e “Possibile”, ovvero “Attuare la Costituzione”: “riaffermare l’attualità del modello sociale ed economico disegnato dalla Carta costituzionale per contrastare le disuguaglianze e la svalutazione del lavoro e dei diritti”.

Dopo l’introduzione a cura di Gabriella Branca, responsabile del Comitato per il No di Savona, interverranno giuristi, avvocati e candidati di LeU in Liguria: Felice Besostri, Adriano Sansa, Lara Trucco, Carla Nattero, Sergio Acquilino e l’onorevole Stefano Quaranta.