Savona, il saluto del nuovo Prefetto Antonio Cananà: “Sarò interlocutore del territorio e dei suoi bisogni”

Savona. Si è insediato ufficialmente questa mattina il nuovo Prefetto di Savona Antonio Cananà, che ha preso il posto di Giorgio Manari andato in pensione. Nel suo primo giorno di lavoro nella sede della Prefettura di piazza Saffi, il nuovo Prefetto ha rivolto un saluto a tutta la comunità savonese: “Considero un vero privilegio svolgere il mio primo incarico da Prefetto a Savona, al servizio di un territorio ricco di storia, tradizioni e bellezze naturali e di una comunità così saldamente ancorata – come la storia dimostra e la realtà dei giorni nostri conferma – agli ideali di libertà e giustizia, non disgiunti da uno spiccato spirito solidaristico” dice Cananà.

E il nuovo Prefetto traccia poi la sua mission: “In continuità con la linea tracciata dal collega Manari, il senso che intendo dare al mio mandato è quello di uno Stato che interagisce con le istituzioni locali e la società civile per la soluzione dei problemi del tessuto economico-produttivo e la salvaguardia della coesione sociale da fenomeni degenerativi. Le varie espressioni della realtà savonese troveranno in me un convinto interlocutore per tutte le iniziative volte a soddisfare le legittime istanze e i bisogni della collettività, pronto a farmene portavoce e sostenitore presso le istituzioni sovraprovinciali e nazionali, nonché ad assumere io stesso decisioni il più possibile condivise”.

Tra i punti toccati nel suo discorso di insediamento a Savona anche quello della sicurezza e della lotta al crimine: “E’ altrettanto certo che le forze di polizia e la magistratura mi avranno al loro fianco nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e comune; fenomeno che, nonostante la positiva tendenza al ribasso degli indici di delittuosità provinciale, non è da sottovalutare, soprattutto in una logica di prevenzione degli inquinamenti e infiltrazioni criminali nei comparti economici più appetibili ed esposti”.

“Il mio impegno sarà rivolto anche al mantenimento di elevati livelli di efficienza del sistema di protezione civile, in sinergia con i vari attori che lo compongono, in primis i Sindaci e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco” aggiunge il nuovo Prefetto Cananà.

“Con questa tensione e questo spirito di servizio, rivolgo, allatto del mio insediamento, un caloroso saluto, oltreché alle forze di polizia, alla magistratura e ai vigili del fuoco citati, ai cittadini di questa provincia, ai parlamentari nazionali, alle autorità regionali e provinciali, ai sindaci e agli amministratori locali, alle autorità civili e religiose, ai dirigenti degli uffici pubblici, alle organizzazioni sindacali, al mondo dell’imprenditoria, dell’artigianato e del commercio, all’associazionismo e alle organizzazioni di volontariato, al mondo della scuola e agli organi di informazione”.

Il mio auspicio è di mantenere e consolidare con tutti loro un proficuo canale di dialogo e collaborazione volto a promuovere condizioni sempre più avanzate di benessere e prosperità della comunità provinciale” conclude il nuovo Prefetto nel suo discorso di insediamento a Savona.