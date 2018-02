Savona, in Sala Rossa la presentazione dei candidati di Potere al Popolo

Savona. Si terrà domani alle 11.30 presso la Sala Rossa di Palazzo Sisto a Savona la presentazione dei candidati di “Potere al Popolo” alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

“Le elezioni del prossimo 4 marzo vedranno la presenza di ‘Potere al Popolo’, soggetto politico che spesso il mondo dell’informazione indica come di sinistra-sinistra – spiegano dal movimento – Un soggetto che sarà presente in tutta la penisola, forte delle oltre 50mila firma raccolte per poter presentare le liste elettorali. Solo nel Collegio ‘Liguria 1’ per la Camera dei Deputati (da Ventimiglia a Genova Sampierdarena), a fronte di un minimo di 375 firme necessarie, sono state raccolte 767 firme, di cui circa 336 in Savona e provincia. E proprio il nostro territorio potrà vantare 3 nomi nelle liste dei candidati per Potere al Popolo, i quali saranno presentati alla stampa e alla cittadinanza sabato 3 febbraio”.

Successivamente, domenica 4 febbraio, presso la Sms Fornaci Giardino Serenella dalle 16 ci sarà la seconda assemblea plenaria di “Potere al Popolo” in cui si discuterà “di quanto fatto in questo mese e organizzare le prime settimane della campagna elettorale”.

“Due giorni pieni di attività e di confronto politico-organizzativo per una lista popolare che vuole riportare la sinistra ad avere un ruolo centrale nel panorama politico, applicando finalmente la nostra Carta Costituzionale per la difesa quotidiana della vita degli oppressi, degli sfruttati e dei precari”.