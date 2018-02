Savona, in Sala Rossa il convegno “Un’iniezione di fiducia” sul diabete infantile

Savona. La struttura complessa di pediatria e neonatologia dell’ospedale San Paolo di Savona ha organizzato per martedì 6 febbraio alle 17 presso la Sala Rossa del comune un appuntamento dedicato al diabete infantile.

Scopo dell’incontro, principalmente rivolto alle famiglie dei pazienti assistiti ma aperto a tutta la cittadinanza, è quello di divulgare utili e corrette informazioni su questa patologia e far conoscere meglio tutte le attività portate avanti dal reparto in ambito diabetologico pediatrico.

“La pediatria di Savona dal 1999 ad oggi ha sviluppato competenze nell’ambito del diabete di tipo 1 al punto da costituire un punto di riferimento per l’intera provincia e non solo – spiegano dal reparto – Attualmente i pazienti affetti da diabete e regolarmente seguiti presso la struttura sono un centinaio. Accanto alla attività di tipo assistenziale in senso stretto (ricoveri, ambulatori e Day Hospital) nel corso del tempo sono state sviluppate molte altre iniziative: supporto psicologico individuale e di gruppo per bambini e genitori; attività di teatro-terapia; campi scuola residenziali estivi per far vivere ai bambini con diabete un’esperienza comune che alterna attività di svago e momenti di condivisione e formazione relativi alla patologia. E’ inoltre presente in reparto un gruppo di automutuoaiuto per le famiglie, al fine di agevolare il passaggio di informazioni e il sostegno reciproco”.

Amnon Cohen, direttore della struttura, aprirà i lavori e introdurrà le relazioni successive, svolte dal dottor Alberto Gaiero (responsabile struttura semplice di Day Hospital e ambulatori), dalla dottoressa Graziella Fichera (diabetologa specialista ambulatoriale), dalla dottoressa Angela Antolini (psicologa), dalla dottoressa Patrizia Marenco (coordinatrice infermieristica), Daniela Liaci (regista, atrice, formatrice e clown terapueta) e Laura Quaglia (clown terapeuta ed educatrice professionale).

Finalità del convegno sarà inoltre presentare i nuovi progetti e sensibilizzare la cittadinanza e i partecipanti tutti ad un tema delicato come il diabete infantile.