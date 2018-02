“Savona riparte”, proposte e idee per Savona e la Liguria: domenica l’iniziativa programmatica di Gianluigi Granero

Savona. Le idee e le proposte di Gianluigi Granero per far ripartire Savona e la Liguria. E’ questa l’iniziativa di domenica prossima, 25 febbraio, al Teatro dei Cattivi Maestri di Savona alle 18, dal titolo emblematico (e programmatico) “Savona riparte!”.

Granero, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale, illustrerà i punti sui quali si concentra la sua proposta programmatica, “per ridare respiro e slancio alla città di Savona, alla provincia, alla Liguria tutta. Una proposta che ruota intorno al lavoro e alla qualità della vita, partendo da un’analisi dei dati e con un quadro preciso degli interventi concreti da realizzare per far ripartire l’economia.”

“Sono il candidato del territorio e ho idee precise per rilanciare la nostra terra – dice Granero – Invito tutti a venire a sentire cosa ho da dire, soprattutto coloro che non sanno ancora per chi votare il 4 marzo. Parleremo di Savona e della Liguria, temi concreti che interessano tutti”.

In attesa dell’iniziativa programmatica di domenica, Granero domani sarà come sempre presente sul territorio. La giornata partirà con un incontro con gli operatori balneari a Savona e continuerà nel ponente, in particolare nei Comuni di Pietra Ligure, Boissano, Tovo, Giustenice, Magliolo e Loano. Il viaggio elettorale raggiungerà dunque quota 44 Comuni visitati sui 56 totali del collegio. I rimanenti Comuni sono in agenda per i prossimi giorni.

Il programma di domani,sabato 24 febbraio, è il seguente: alle 9.30 incontro con gli operatori balneari all’Hotel Idea di Savona; dalle 10.30 incontri con i cittadini e gli amministratori di Pietra Ligure, Boissano, Magliolo, Giustenice e Tovo San Giacomo; alle 16.30 a Loano per incontri con le associazioni sportive, gli operatori economici, gli operatori del porto, la lista civica “E’ Loano”; alle 18.30 iniziativa pubblica nella biblioteca di Palazzo Kursaal a Loano; alle 21 incontro con i giovani nella Darsena di Savona.