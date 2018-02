Savona, ragazza cade in scooter in via Gramsci: portata al pronto soccorso

Savona. Una ragazza è stata portata al pronto soccorso questa mattina in seguito ad un incidente verificatosi qualche minuto dopo le 8 in via Gramsci.

La giovane stava viaggiando in sella al proprio scooter quando, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta violentemente a terra.

Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Oro di Albissola Mare e portata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.