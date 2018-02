Savona, nella Sala Chiamata del Porto l’iniziativa “Dalla parte del territorio” coi candidati Pd

Savona. Venerdì 9 febbraio alle 18.30 presso la Sala Chiamata del Porto a Savona si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Dalla parte del Territorio”, momento di incontro organizzato dal Pd provinciale e che “mette il territorio al centro del dibattito”.

“Entrati nel vivo della campagna elettorale – spiegano i Dem savonesi – i quattro candidati Pd Anna Giacobbe, Franco Vazio, Gianluigi Granero, Luigi De Vincenzi si raccontano e ci raccontano le priorità che dovranno essere poste al centro di questa nuova legislatura. Quella di venerdì sera sarà un’iniziativa aperta alla società civile, alle associazioni, agli amministratori degli enti locali oltre che a tutti gli iscritti e sostenitori del Pd. In questi giorni il partito ha scaldato i motori, da venerdì si entrerà nel cuore della campagna elettorale che ci condurrà fino al 4 marzo”.

Il PD vuole “ripartire dalla concretezza delle emergenze della nostra comunità per trasformarle in opportunità: analizzare e conoscere i problemi del nostro territorio e lavorare insieme agli amministratori, ai corpi intermedi e alla società civile per risolvere questi nodi e per trovare prospettive concrete e possibili”.

“Siamo una grande squadra – sottolinea Vigliercio, segretario provinciale – I nostri candidati hanno tutti caratteristiche complementari, sono in grado di parlare a mondi diversi e hanno una grande qualità in comune: l’interpretazione della politica come passione, responsabilità e servizio alla nostra comunità. Le sfide che attendono il nostro territorio sono tante, complesse e ambiziose. Noi abbiamo i profili giusti per traguardare tutti gli obiettivi che consentiranno alla nostra comunità di uscire dalla crisi con esperienza, competenza e misura. Senza lasciare indietro nessuno e senza slogan urlati privi di fondamento che lasciano spaesato e senza punti di riferimento l’elettorato. Oggi più che mai i cittadini sentono il bisogno di vicinanza, fiducia e ascolto. La gara al ribasso verso chi la spara più grossa non convince più nessuno”.