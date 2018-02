Savona. Scarsa manutenzione e incuria che hanno determinato una situazione di degrado e perfino pericolo per i bambini. Così i genitori di alcuni bambini che frequentano l’area definiscono lo stato in cui versano i giardini di via Verdi a Savona.

Secondo i genitori “le foto parlano da sole” e mostrano “una situazione di incuria e una mancanza di manutenzione che creano situazioni anche di pericolosità per i numerosi bambini che li frequentano”.

di 5 Galleria fotografica Incuria e degrado ai giardini di via Verdi a Savona









“C’è un gioco transennato da ormai due anni e, cosa molto grave, la rampa di collegamento tra scuola elementare e media è ostruita da una pozza d’acqua melmosa con spazzatura varia alimentata da una perdita d’acqua e non dovuta alla pioggia”.

Quella arrivata alla redazione di IVG.it non è la prima denuncia: “Questa situazione è stata ripetutamente segnalata per scritto e verbalmente ai vigili urbani incontrati nei giardini”.