Savona, la diretta del consiglio comunale: chiesto il ritiro dell’ordinanza sui cani

Savona. E’ iniziato alle 15 il consiglio comunale che prevede, al penultimo punto dell’ordine del giorno, anche la richiesta di revoca dell’ordinanza sulle deiezioni canine. Un consiglio che proprio per questo si preannuncia “caldo”: a Palazzo Sisto, infatti, è stato preannunciato l’arrivo dei proprietari di cani, con i loro animali, in segno di protesta.

Di seguito l’ordine del giorno della seduta.

1) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 12 GENNAIO 2018 DAI CONSIGLIERI MARCO RAVERA, DANIELA PONGIGLIONE, GIOVANNI MAIDA, ELISA DI PADOVA, ANDREINO DELFINO, CRISTINA BATTAGLIA, PAOLO APICELLA E BARBARA PASQUALI, AD OGGETTO: “ATTUAZIONE DECISIONI IN MERITO ALLA DIFESA DELLA DEMOCRAZIA A SAVONA”.

2) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 16 GENNAIO 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO: “BILANCIO SOCIALE 2017”.

3) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 19 GENNAIO 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD, AD OGGETTO: “INCENDIO AL DEPOSITO RIFIUTI, SITO A CAIRO MONTENOTTE, DELLA DITTA FG-RICICLAGGI, CHE RACCOGLIE LA “DIFFERENZIATA” PER L’ATA, CON DEPOSITO A ZINOLA IN VALLETTA NS DEL MONTE.

4) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 23 GENNAIO 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO: “PIANO DI RISANAMENTO DI ATA E PROSPETTIVE AZIENDALI”.

5) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 29 GENNAIO 2018 DAI CONSIGLIERI SALVATORE DIASPRO, MILENA DEBENEDETTI, ANDREA DELFINO E MANUEL MELES, AD OGGETTO: “PERDITA DI DUE RUOTE DA PARTE DI UN BUS DI TPL S.P.A. DURANTE IL SERVIZIO”.

6) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 29 GENNAIO 2018 DAI CONSIGLIERI SALVATORE DIASPRO, MILENA DEBENEDETTI, ANDREA DELFINO E MANUEL MELES, AD OGGETTO: “RICHIESTA DI AMMISSIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA AL PIANO TRIENNALE REGIONALE 2018/2020”.

7) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 29 GENNAIO 2018 DAI CONSIGLIERI DANIELA PONGIGLIONE E MARCO RAVERA, IN MERITO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “LIGURIA MARATHON” IN PROGRAMMA IL 22 APRILE 2018 A SAVONA.

8) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 29 GENNAIO 2018 DAI CONSIGLIERI DANIELA PONGIGLIONE E MARCO RAVERA, IN MERITO AL MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA.

9) INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 30 GENNAIO 2018 DAL CONSIGLIERE GIANCARLO BERTOLAZZI, AD OGGETTO: “AUMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA NOSTRA CITTÀ”

10) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI N. 10 DEL 30 OTTOBRE 2017, N. 11 DEL 13 NOVEMBRE 2017, N. 12 DEL 30 NOVEMBRE 2017 E N. 13 DEL 18 DICEMBRE 2017.

11) SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI.

QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI 18 APRILE 1962, N. 167, 22 OTTOBRE 1971, N. 865, E 5 AGOSTO 1978, N. 457.

ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 172, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267 – BILANCIO 2018.

12) SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI – SERVIZIO PIANIFICAZIONE

AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA LR 4.9.1997 N.36 E SMI, VOLTO ALLA MODIFICA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DI PUC DEL SUB SETTORE 15 BIS B. 2 – AMBITO DARSENA VECCHIA, DI CUI ALL’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE SOTTOSCRITTO, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI URBANIZZATIVE IVI PREVISTE.

ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 5 DELLA LR 36/1997 E SMI.

13) SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE CENTRO BAMBINI E GENITORI “IL BAULE DELLA FANTASIA”. DETERMINAZIONE TARIFFE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA.

14) SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO PATRIMONIO

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNI 2018/2020.

15) TARIFFA URBANISTICA DA APPLICARSI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7/4/1995 N. 25. AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE E DELLE RELATIVE NOTE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ALTRI ADEGUAMENTI.

16) SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO – SERVIZIO TRIBUTI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

17) MOZIONE PRESENTATA IN DATA 22 GENNAIO 2018 DAL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, IN MERITO AGLI STALLI DI SOSTA COMPRESI TRA VIA SERVETTAZ E VIA CHERUBINI.

18) MOZIONE PRESENTATA IN DATA 29 GENNAIO 2018 DAI CONSIGLIERI SALVATORE DIASPRO, MILENA DEBENEDETTI, ANDREA DELFINO E MANUEL MELES, AD OGGETTO: “AZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO E REVOCA DELL’ORDINANZA N. 75/2017 IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI TUTELA DEL DECORO URBANO RELATIVA AI BISOGNI CORPORALI DEGLI ANIMALI IN LUOGO PUBBLICO O A USO PUBBLICO”.

19) MOZIONE PRESENTATA IN DATA 29 GENNAIO 2018 DAI CONSIGLIERI DANIELA PONGIGLIONE E MARCO RAVERA, AD OGGETTO: “MONITORAGGIO E ULTERIORE SOSTEGNO AI LAVORATORI DEI CANTIERI NAVALI DI SAVONA”.