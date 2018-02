Savona, incendio in un appartamento in via Falletti: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Poco prima delle 20 di questa sera i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti in via Falletti per un piccolo incendio divampato all’interno di un appartamento.

Secondo quanto accertato, a scatenare il rogo sono stati alcuni scaldavivande che gli occupanti l’alloggio hanno incautamente posizionato su alcune sedie, andate completamente distrutte dalle fiamme.

L’immediato arrivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.