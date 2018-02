Savona. Buona parte del settore giovanile del Savona HC è stato impegnato sabato 3 e domenica 4 febbraio alle finali indoor Under 16 svoltesi a Limone del Garda.

Al termine di due giorni di incontri emozionanti e tiratissimi la società della Torretta ha raccolto un terzo posto nel girone femminile e un quarto in quello maschile. Premi individuali sono andati a Maria Bruzzone e Tommaso Bormida quali capocannonieri dei rispettivi tornei, entrambi con sette reti.

Foto 3 di 3





Dice il presidente Massimo Pavani che ha accompagnato atleti, dirigenti e sostenitori nella località bresciana: “Siamo soddisfatti dell’andamento dei tornei, il terzo posto conquistato dalle ragazze premia gli sforzi e l’impegno della società nel settore femminile attivo da alcuni anni mentre nel settore maschile abbiamo perso la possibilità di andare agli shoot out subendo un gol ad un minuto dalla fine. Non va dimenticato che abbiamo raggiunto la finale per il terzo posto senza perdere neppure una partita a riprova del nostro impegno e del non aver mai mollato anche a fronte di alcuni episodi controversi da accettare comunque come parte del gioco. Torniamo a Savona consci di aver fatto quanto in nostro potere stimolati nell’organizzazione delle finali Under 14 maschili che si terranno nel capoluogo il 17 e 18 febbraio. Ringrazio tutti e in modo particolare i genitori e i sostenitori che ci hanno seguito in questa avventura e non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio”.

I risultati:

Under 16 femminile

Savona HC – Riva del Garda 3-4

Savona HC – Cus Torino 8-2

Savona HC – Lorenzoni Bra 3-1

finale 3°/4° posto: Savona HC – Cus Torino 3-3; 6-3 dopo shoot out

finale 1°/2° posto: Riva del Garda – Lorenzoni Bra 1-0

Under 16 maschile

Savona HC – Riva del Garda 5-5

Savona HC – HC Bra 4-4

Savona HC – HC Butterfly 2-2

finale 3°/4° posto: Savona HC – Riva del Garda 3-4

finale 1°/2° posto: HC Bra – HC Butterfly 1-0

Le formazioni del Savona:

Femminile: Mellonio Elisa (portiere), Vaglini Irene, Spiegel Emma, Sciolla Alessia (2 gol segnati), Laghi Jasmin, Mellonio Elena (1), Bruzzone Maria (7), Spiegel Sara, Berton Carolina, Valdora Lara. Allenatore Vaglini Davide, dirigente Vaglini Maurizio.

Maschile: Rinino Stefano (portiere), Buzali Endri, Bormida Tommaso (7 reti), Scaiola Samuele, Bruzzone Giacomo (3), Vaglini Valerio, Clematis Bruno, Ciuti Federico, Angiolleri Francesco, Marin Alexandro (4), Kurbalaj Albijon. Allenatore Vaglini Davide, dirigente Ciuti Massimo.

Negli stessi giorni il Savona HC è sceso in campo nella cittadina di Viareggio per partecipare all’annuale Torneo di Carnevale organizzato dal responsabile della squadra locale del Versilia HC, Franco Giorgetti. Nella categoria Under 12 i biancoverdi allenati da Andrea Di Vaio si sono classificati al primo posto vincendo la concorrenza agguerrita delle squadre partecipanti mentre nella categoria Under 10 una delle due compagini savonese iscritte ha dovuto cedere le armi in finale alla formazione del superlativo US Moncalvese.

La formazione Under 12: Diego Carbini, Cristian Carbini, Ambra Di Vaio, Alessandro Rossi, Ilario Altomari, Davide Freccero. Allenatore: Andrea Di Vaio.

La formazione Under 10: Alessandro Simari, Irene Bianco, Giosuè Mogavero, Elias Battaglini, Alessio Buzali, Andrea Mapelli, Erica Burchi. Allenatori: Simone Simari e Lele Mogavero.

Nelle foto: il gruppo savonese a Viareggio; l’Under 16 maschile; l’Under 16 femminile.