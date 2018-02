Savona. La settimana scorsa era toccato all’ormai “celebre” ordinanza contro le deiezioni canine, di cui si era parlato in diretta ad Agorà. Questa volta invece a portare Savona in televisione è stata una singola persona, ossia un presunto “love coach” attivo proprio sotto la Torretta.

Ieri sera il famoso tg satirico di Striscia la Notizia ha trasmesso un servizio dell’inviata Chiara Squaglia incentrato proprio su un savonese che si propone in veste di “love coach” alle persone con problemi sentimentali. Il video inizia proprio con Squaglia che, passeggiando di notte per una deserta via Paleocapa, racconta come, secondo Striscia, l’uomo, con la scusa di aiutare le donne in difficoltà, “allungherebbe le mani” sulle malcapitate “pazienti”.

Per dimostrarlo la trasmissione ha inviato una complice nello studio dell’uomo, mentre una telecamera nascosta riprendeva la scena: il savonese la fa accomodare sul divano e la ipnotizza (o almeno crede di farlo, Squaglia sostiene che lei sia vigile). La scena è resa a suo modo comica dalle parole che utilizza per “ipnotizzare” la donna, un semplice verso ripetuto ossessivamente: “Pa pa, pa pa, pa pa”.

Quindi, per alcuni minuti, l’uomo la sfiora in maniera sempre più equivoca. Mani sulla coscia, sulla pancia, nei dintorni del seno, in mezzo alle gambe. Sullo sfondo sempre quel mantra, “pa pa, pa pa”. Finchè l’uomo cerca addirittura di baciare la complice di Striscia che, a quel punto, si alza e si allontana con un eloquente “scappo via”.

Come sempre nei servizi di Striscia, a quel punto l’inviata va sotto casa dell’uomo (o sotto lo studio, non viene specificato) per parlare con lui. Il “love coach” prima rifiuta quindi, di fronte all’insistenza di Squaglia che si “attacca” letteralmente al citofono, scende e tenta di spiegare la propria versione dei fatti. In alcuni casi nega, ma mentre parla viene smentito dal video della “seduta”, mostrato in sovraimpressione.

Clicca qui per vedere il servizio di Striscia

Il servizio ha destato immediatamente scalpore in città, diventando il tema del momento sui social network. Nel video l’uomo ha volto e voce censurati, l’unico indizio concesso è il luogo dell’incontro tra lui e Squaglia: quando l’inviata suona il citofono è chiaramente in piazza Martiri della Libertà, sotto i portici accanto alla chiesa di San Giuseppe.

In molti giurano di sapere perfettamente chi sia, ed anche se nessuno ne fa esplicitamente il nome con il passare dei minuti su di lui emergono sempre più particolari. D’altronde l’uomo è molto attivo proprio sui social, dove non fa mistero della propria attività che anzi pubblicizza insistentemente, ed è autore anche di alcuni libri sull’argomento della seduzione (mostrati anche nel video). Qualche anno fa un servizio simile a quello di Striscia era stato tentato da Radio Savona Sound. Nel frattempo, il suo “pa pa, pa pa, pa pa” sui profili Facebook nostrani sta già diventando un tormentone.