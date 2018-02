Savona, fermata per un controllo stradale: in auto ha cocaina, denunciata

Savona. Ieri sera è stata fermata per un normale controllo stradale dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Savona ed è apparsa stranamente nervosa. A quel punto, i militari, insospettiti, hanno deciso di controllare la vettura guidata da una ventisettenne ed è saltata fuori della droga.

Per questo, ieri, la ragazza, M.R., è stata denunciata a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’auto i carabinieri hanno trovato della cocaina, mentre nella successiva perquisizione in casa della giovane sono stati trovati hashish e marijuana, già suddivisi in dosi.

Tutta la droga è stata sequestrata dagli uomini dell’Arma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.