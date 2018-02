Savona. Questa mattina, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’assessore Maurizio Scaramuzza hanno risposto all’invito di Enpa Savona a visitare la sede savonese dell’associazione, in via Cavour. Ad accoglierli, la presidente provinciale Lucrezia Novaro e il vice presidente Giovanni Buzzi, che assieme ad alcuni volontari hanno accompagnato sindaco e assessore nella visita della struttura.

“Ci hanno accompagnato in una visita della sede, mostrandoci la loro attività. Abbiamo anche discusso del progetto per il canile di Cadibona. Da tempo ci confrontiamo regolarmente con loro, per trovare insieme soluzioni in favore di Savona, nell’interesse degli animali e dei loro padroni”, dichiara il sindaco Caprioglio.

Foto 2 di 2



“Il loro servizio al territorio è encomiabile e trova tutto il nostro sostegno. E questo gesto (sono stato il primo sindaco a visitare la loro sede) è la dimostrazione che la nostra amministrazione ha a cuore gli animali”.