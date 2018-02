Savona, canna fumaria a fuoco in una palazzina di via Cimavalle

Savona. Principio di incendio, questo pomeriggio, intorno alle 16, in una palazzina di via Cimavalle, a Savona, nella zona del Santuario. Ad andare a fuoco, la canna fumaria dello stabile, con le fiamme che hanno raggiunto in breve tempo anche il tetto.

La segnalazione è partita proprio da un condomino, che ha allertato il 112, preoccupato alla vista del denso fumo nero originatosi dal rogo. Sul posto stanno operando tutt’ora due squadre dei vigili del fuoco di Savona, con il supporto di alcuni volontari giunti in soccorso da Vendone.

Al momento, le fiamme sembra siano state domate e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica della zona.