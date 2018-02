Savona, caduta per un bimbo di 3 anni alle Officine: trauma cranico

Savona. Attimi di paura oggi pomeriggio all’interno del centro commerciale “Le Officine” di Savona per la caduta di un bimbo di 3 anni, che ha riportato un trauma cranico. Resta ancora da appurare l’esatta dinamica e i particolari dell’episodio, avvenuto intorno alle 16 e 45, tuttavia pare che il piccolo stesse giocando nell’area della struttura commerciale savonese e sia poi caduto battendo la testa.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e dell’automedica del 118: stando a quanto riferito, il bimbo è rimasto cosciente durante la fase dei soccorsi.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari il piccolo è stato portato in codice rosso presso l’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti medici del caso e non viene escluso un suo possibile trasferimento al Gaslini di Genova per il trauma cranico riportato nella brutta caduta.