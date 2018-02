Savona. Quarto risultato utile consecutivo, con un bottino di ben 10 punti conquistati. E, con i risultati, arriva anche il bel gioco: quello visto oggi al Bacigalupo è stato il miglior Savona della stagione. Troppo tardi per poter nutrire qualche ambizione, ma almeno i biancoblù portranno vivere un finale di stagione sereno, provando a concludere nella metà alta della classifica.

La formazione di mister Chezzi ha battuto per 4-2 il Ligorna, ipotecando il successo già nel primo tempo, concluso sul 2 a 0. Positiva la prestazione di tutta la squadra che, contro un’avversaria scesa in campo per giocare la sua partita a viso aperto, ha dato vita ad un incontro vivace e ricco di azioni da rete.

La cronaca. Marcello Chezzi manda in campo Bellussi, Vittiglio, Grani, Gallo, Guarco, Venneri, Saccà, Fofana, Gomes, Balestrero, Bacigalupo. Lo schema è il 4-2-3-1.

A disposizione ci sono Bonavia, Pare, Ferrando, Severi, Magni, Anselmo, Bruzzone, Mehmetaj, Bottino.

Luca Monteforte sceglie il seguente undici: Fenderico, Capotos, Moresco, Lembo, Dall’Osso, Pasciuti, Zunino, Panepinto, Valenti, Chiarabini, Miello. Genovesi in campo con il 3-4-3.

In panchina ci sono Viola, Gilardi, Cavallone, Clematis, Cantatore, Serinelli, Masella, Oneto, Vassallo.

Dirige la partita Simone Piazzini della sezione Aia di Prato, assistito da Federico Laici (Valdarno) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze).

Padroni di casa in divisa gialla con banda trasversale blu sulla maglia; ospiti in tenuta bianca e blu. Entrambi gli allenatori sono squalificati, pertanto in panchina siedono Simone Barresi da una parte e Andrea Mura dall’altra.

Nei primi minuti si annotano un paio di tentativi degli ospiti, ma i palloni messi in mezzo vengono sventati dalla difesa savonese.

Al 10° il Savona passa in vantaggio: Bacigalupo riceve, controlla e scocca un tiro dalla distanza che si infila alla destra di Fenderico, che non ci arriva.

Al 12° Miello dà un gran pallone in verticale per Valenti che controlla e prova il diagonale con il sinistro, sfiorando il palo.

Al 17° ci prova ancora Bacigalupo, ma il suo tiro viene ribattuto. Al 20°, sugli sviluppi di una punizione guadagnata da Zunino per fallo su Gomes, Valenti riceve un buon pallone in area, si gira e batte a rete ma non trova lo specchio della porta.

I biancoblù tornano a farsi avanti al 22° con un tentativo di Balestrero sul quale è attento Fenderico.

Al 26° un’intensa azione del Savona porta al tiro Bacigalupo: alto di pochissimo. È il preludio al gol, che arriva al 27°: Saccà dalla destra serve un ottimo pallone a Gomes che non si fa pregare e con un colpo di testa insacca il 2 a 0.

Alla mezz’ora viene ammonito Saccà. Al 32° conclusione di Chiarabini: a lato; stessa sorte, al 37°, per un tiro di Miello.

Al 41° il primo cambio, tra gli ospiti: entra Serinelli al posto di Pasciuti. Al 43° il Savona va vicino al tris: Gomes avanza sulla sinistra, entra in area e serve un pallone in area per Fofana, gran conclusione, Fenderico si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner Zunino chiude in extremis su Saccà, mandando ancora in corner. Palla in area, deviazione di Gomes e Fenderico si impossessa del pallone.

In contropiede i locali sfiorano ancora il terzo gol: Fenderico respinge la conclusione di Guarco. Il Savona spinge fino alla fine del primo tempo che, dopo due minuti di recupero, va in archivio sul risultato di 2 a 0.

Nel secondo tempo il Savona riparte tranquillo e sereno, deciso a gestire il buon vantaggio. Al 3° prova la conclusione Valenti: para Bellussi. Cambio di fronte ed è Balestrero ad impegnare Fenderico.

Al 5° arriva la rete del 3 a 0: azione personale di Gomes, incontenibile, che salta gli avversari come birilli e con il sinistro spara in rete imparabilmente.

Il Ligorna si scuote e in meno di un minuto va a segno: cross da destra, in area Miello di testa mette in rete. Al 7° cartellino giallo per Fofana. All’11° viene ammonito Zunino per un fallo su Saccà.

Al 12° Saccà si conferma uomo assist: su un pallone messo in area fa da sponda per Bacigalupo, servendogli il pallone giusto per realizzare il 4 a 1.

Poco dopo è lo stesso Saccà a cercare gloria, ma il suo tiro è parato. Doppio cambio al 17°: tra i locali dentro Anselmo per Saccà, tra gli ospiti entra Masella per Panepinto.

Al 19° è ancora Bacigalupo a provare il tiro: parato. Al 23° Oneto prende il posto di Miello. Al 29° un gran tiro di Valenti impegna Bellussi in una parata non facile. Al 30° una stoccata di Capotos si insacca a fil di palo: 4 a 2.

Al 33° Gomes esce tra gli applausi, sostituito da Mehmetaj. Al 38° Cantatore prende il posto di Moresco; tra i biancoblù dentro Ferrando per Grani. Al 43° Cantatore viene ammonito per un intervento su Gallo.

L’arbitro concede quattro minuti di recupero. Nel primo Bacigalupo sfiora il gol, ma il suo tiro viene respinto sulla linea. I genovesi provano a giocare fino alla fine, ma il risultato non cambia più: 4 a 2.

Ora il bilancio del Savona è in perfetta parità: otto vittorie, sei pareggi, otto sconfitte. E le reti segnate, 28, sono più di quelle subite, 27. Non basta per entrare nella metà alta della classifica: gli Striscioni sono al decimo posto, ad un solo punto dal Ligorna. Domenica 11 febbraio il Savona giocherà sul campo della Lavagnese.