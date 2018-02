Savona, assemblea aperta sui fatti di Macerata

Savona. Un’assemblea aperta sui fatti di Macerata. A organizzarla diverse associazioni savonesi: CUB Immigrazione, USEI, Amici del Mediterraneo, Medicina Democratica, Arci Savona, Cesavo e Forum Del Terzo Settore.

“La gravità dei fatti di Macerata rappresenta, in senso peggiorativo, un salto di qualità nell’ambito della diffusione dei sentimenti razzisti xenofobi e fascisti nel nostro paese – spiegano – aprendo a nuovi scenari che necessitano di essere analizzati e discussi unitariamente e in maniera approfondita”.

Le associazioni promuovono quindi un’assemblea aperta, in concomitanza con le svariate iniziative che nello stesso momento si svolgeranno in numerose città italiane. L’assemblea si svolgerà sabato 10 febbraio alle 15.30 presso la sede dell’USEI in Via Giacchero (angolo corso Colombo).