Savona. Tutte le associazioni di volontariato e le organizzazioni di terzo settore savonese hanno deciso di ricordare Hayet Maatoug, la donna di 58 anni morta tragicamente nella sua abitazione di via Ceva, uccisa dal monossido. La donna, che lavorava in Comune, era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale: attraverso la sua associazione, Gli amici del Mediterraneo, frequentava le assemblee e collaborava attivamente col Cesavo e col Forum Savonese del Terzo Settore.

Hayet era sempre gioiosa e propositiva in tutte le occasioni e ideava sempre iniziative creative e simpatiche, alcune associazioni e artisti vogliono ricordarla a modo loro.

La tragica scomparsa della donna aveva destato commozione e sgomento in tutta la città di Savona e tanti cittadini, associazioni e organizzazioni sociali e civiche aveva espresso grande cordoglio per la morte della donna.

“Mercoledì 7 febbraio è il compleanno di Hayet, tutti insieme vogliamo dedicarle una serata di amicizia e ricordo; dalle 18.30 fino a sera vi aspettiamo presso il circolo Mille Papaveri Rossi (SMS Lavagnola) in via Abate 2 a Savona” annunciano Cesavo e Forum Savonese del Terzo Settore.

Il programma della serata, dalle 18:30 in poi, prevede: il ricordo da parte della sua associazione, Gli Amici del Mediterraneo; il concerto di Renato Procopio, chitarra classica; il coro dell’associazione Auser alla Marina; le percussioni di Kalafrica; Daniele Raco, cabarettista, attore, wrestler e drammaturgo italiano; il tributo musicale de Gli Amici del Mediterraneo e dell’associazione Usei; infine Mauro Pinzone, cantautore.