Savona, 40enne trovato morto in casa per overdose

Savona. Un uomo di 40 anni è stato ritrovato morto questa mattina in un appartamento di via Cava a Savona. Si tratta di David Casalinuovo, infermiere all’ospedale San Paolo e figlio di Giuseppe, ex presidente del consiglio comunale e membro dello stesso parlamentino municipale di Savona.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, potrebbe essere morto a causa di una overdose di eroina.

In procura è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.