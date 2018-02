Savona. Celle Ligure, Spotorno, Finale Ligure, Pietra Ligure e Albenga. Sono queste le tappe savonesi di “Saremo a Sanremo”, il concerto più lungo del mondo che Carlo Denei, comico dello storico gruppo Cavalli Marci e oggi autore a Striscia la Notizia, farà andando a piedi da Genova alla città dei Fiori.

In concomitanza col Festival di Sanremo, infatti, sta cercando di portare a termine un’impresa destinata ad entrare nel Guinness dei primati: il concerto più lungo del mondo. Partito da Genova il 3 febbraio arriverà nella città matuziana sabato 10 in occasione della serata finale della celebre manifestazione canora. E in ogni cittadina attraversata Denei, ex Cavalli Marci ed autore di Striscia la notizia, eseguirà una o più canzoni del suo recente CD “L’ora di te” negli esercizi commerciali che “sponsorizzano” la sua impresa con l’acquisto, appunto, del disco.

L’evento sta riscuotendo un grande successo ed è seguito dai giornali e da varie tv e sicuramente riuscirà ad avere risonanza nazionale al momento della conclusione a Sanremo. Questo grazie anche allo straordinario battage pubblicitario creatogli intorno da Antonio Ricci e dagli amici di Striscia. Si sono infatti prestati tutti al lancio del concerto più lungo del mondo: da Greggio e Iacchetti alle Veline, da Militello a Brumotti, da Gerry Scotti a Michelle Hunziker, che di sicuro accoglierà Carlo Denei al traguardo.

Sabato scorso, con Nicola Ursino, l’arrangiatore dei dieci pezzi, Denei è quindi partito per percorrere 146 chilometri in 8 giorni di cammino. Le tappe saranno: Sestri Ponente, Cogoleto, Celle Ligure, Spotorno, Finale Ligure, Pietra Ligure, Albenga e Diano Marina.

Domani 7 febbraio, alle ore 18, l’artista si esibirà al caffè Van Gogh in piazza V. Emanuele a Finalmarina.

Giovedì 8 febbraio invece farà tappa ad Albenga per la grande amicizia che lo lega ai Fieui di caruggi di cui sarà ospite. Grazie alla collaborazione del Comune e della Fondazione Oddi, il concerto avrà luogo all’Auditorium San Carlo, con ingresso libero, giovedì alle ore 18. Un’ora di buona musica e di comicità, che si concluderà con un brindisi aperto a tutti gli spettatori nella cantina dei Fieui di caruggi. Nell’occasione Carlo Denei sarà raggiunto e accompagnato da Nicola Ursino e Davide De Muro e dalle loro chitarre.