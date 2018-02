Sanremo 2018, Annalisa Scarrone al terzo posto con “Il mondo prima di te”

Liguria. C’è anche la carcarese Annalisa Scarrone sul podio della 68^ edizione del Festival di Sanremo, condotto quest’anno da Claudio Baglioni (che ne è stato anche direttore artistico) insieme con Michelle Hunziker e Pier Francesco Favino.

Davanti ad Annalisa, arrivata al terzo posto, ci sono Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e, in vetta, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”.

Alla sua quarta partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dunque, “Nali” riesce ad arrivare tra i primi tre classificati, migliorando anche il suo miglior piazzamento: un quarto posto ottenuto nel 2015 con “Una finestra tra le stelle”. Nel 2013 era arrivata nona con “Scintille”, nel 2016 era stata undicesima con “Il diluvio universale”.

Ecco il testo de “Il mondo prima di te”

Un giorno capiremo chi siamo

Senza dire niente

E sembrerà normale

Immaginare che il mondo

Scelga di girare

Attorno a un altro sole

È una casa senza le pareti

Da costruire nel tempo

Costruire dal niente

Come un fiore

Fino alle radici

È il mio regalo per te

Da dissetare e crescere

E siamo montagne a picco sul mare

Dal punto più alto impariamo a volare

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Un giorno capiremo chi siamo

Senza dire niente

Niente di speciale

E poi ci toglieremo i vestiti

Per poter volare più vicino al sole

In una casa senza le pareti

Da costruire nel tempo

Costruire dal niente

Siamo fiori

Siamo due radici

Che si dividono per ricominciare a crescere

E siamo montagne a picco sul mare

Dal punto più alto impariamo a volare

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Ora e per sempre ti chiedo di entrare all’ultima festa e nel mio primo amore

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Com’era il mondo prima di te

Com’era il mondo prima di te