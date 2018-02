Savona. Domenica 18 febbraio il Savona affronterà in trasferta il Rugby Rho, alle ore 14,30, nella terza giornata della poule Promozione del campionato di Serie C1.

I lombardi sono reduci dalla vittoria sul Torino e poi dalla sconfitta di misura con l’Amatori Genova, quindi sono avversari di rango da non sottovalutare. Per il Rho la C1 è una categoria stretta; fino ad una decina d’anni fa la squadra navigava sicura in Serie B, e andando ancora più indietro nel tempo può vantare anche quattro stagioni in Serie A. Tutto questo per il Savona significa la necessità di ancora maggiore concentrazione: un avversario finora sconosciuto e con grande tradizione deve essere affrontato con fermezza ed in trasferta anche con una certa cautela.

In casa biancorossa le due settimane di sosta sono servite per riprendere calma e sicurezza dopo i primi due turni negativi. La fase promozione è partita con una difficoltà di uomini, mai come quest’anno c’è stata tanta fatica a ricoprire i ruoli e forse di concentrazione; centrato il primo obiettivo, assicurare la Serie C1 per la prossima stagione, la squadra ha faticato a trovare il giusto ritmo e le ambizioni per disputare incontri di livello. Lo sforzo dovrebbe essere ora incanalato per sperimentare strategie nuove e ottimizzazione dei ruoli, utilizzando avversari di livello per verificare i risultati.

Domani, sabato 17 febbraio, alle ore 12,30 l’Under 18 del Savona affronterà in trasferta il Cus Torino, nel quinto turno della seconda fase, ultima giornata di andata.

L’incontro vede in campo la prima e la seconda della classifica, separate da un solo punto; dire che si preannuncia un incontro frizzante è ancora poco. In casa Savona il match è stato preparato nei minimi particolari, dovendo fare i conti con alcune assenze che potrebbero incidere in modo significativo sul gioco.

Per l’Under 16, domani alle ore 16,20 alla Fontanassa incontro di cartello fra i biancorossi ed il Volvera. I piemontesi sono usciti sconfitti domenica sul proprio campo dal Moncalieri, mentre i savonesi hanno visto rinviare il proprio impegno col Collegno per impraticabilità del campo.

Per quanto concerne l’Under 14, domani alle ore 15,30 concentramento a Cogoleto con Savona e Polisportiva Salesiani Vallecrosia. Un mini torneo che permetterà a tutti di saggiare i progressi ottenuti finora con incontri differenziati e dalla durata un po’ inferiore al solito.

Per quanto riguarda l’attività di propaganda, domani alle ore 14,30 si terrà ad Imperia un torneo regionale Under 6, Under 8 e Under 10 con Imperia, Sanremo, Salesiani Vallecrosia, Reds, Province dell’Ovest, Pegli e Le Api SOL.