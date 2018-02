Savona. Prosegue l’inchiesta della Procura di Savona sul rogo che domenica sera ha distrutto tre camion della ditta Edilnuovo Srl di via Valletta San Cristoforo di Savona. Dai primi accertamenti effettuati non sembrano esserci più dubbi sul fatto che l’incendio sia di origine dolosa e che sia stato appiccato attraverso tre diversi inneschi, uno per ogni mezzo.

Delle indagini si stanno occupando i vigili del fuoco del nucleo di poilizia giudiziaria e i poliziotti della squadra mobile coordinate dal pm Massimiliano Bolla che ha “ereditato” il fascicolo per incendio doloso contro ignoti dal collega Vincenzo Carusi.

di 7 Galleria fotografica Savona, a fuoco i mezzi della Edilnuovo









La tesi degli inquirenti è che l’incendio sia riconducibile ad un atto intimidatorio legato al settore edile. Anche se i titolari dell’azienda non hanno mai ricevuto minacce prima del raid incendiario, non è da escludere che l’attività della Edilnuovo possa aver dato fastidio a qualcuno.

“Non abbiamo grossi dubbi che si tratti di un atto intimidatorio perché negli ultimi mesi abbiamo acquisito parecchi lavori. Aver preso questi nuovi cantieri – spiega – non ha fatto piacere a ditte concorrenti che come noi hanno partecipato a questi appalti” aveva detto il titolare della ditta Ivo Lovesio.