Albenga. Grande partecipazione per un incontro organizzato dalla Lega Nord e dedicato al comprensorio ingauno. Paolo Ripamonti, candidato del centrodestra al Senato uninominale, e Sara Foscolo, candidata del centrodestra alla Camera uninominale (e alla Camera plurinominale nelle liste della Lega) hanno incontrato ieri sera sindaci e amministratori dell’entroterra albenganese.

L’incontro è avvenuto nel ristorante “Ca du Ghilla” di Bastia d’Albenga dove gli amministratori si sono confrontati coi candidati del partito del Carroccio in vista del prossimo 4 marzo.

“Una serata per incontrare molti amici sindaci e amministratori del comprensorio ingauno. Un’occasione importante per confrontarsi con chi amministra il territorio, tra mille difficoltà, sempre in prima linea. Tanta voglia di cambiare questo Paese!” il commento di Paolo Ripamonti, affidato alla sua pagina Facebook.