La provincia di Savona presente alla grande manifestazione di piazza “Prima gli Italiani” organizzata da Matteo Salvini e dalla Lega oggi a Milano.

Al corteo e al raduno in piazza hanno partecipato anche Paolo Ripamonti, candidato del centrodestra al Senato uninominale, Sara Foscolo, candidata del centrodestra alla Camera uninominale e Francesco Bruzzone, candidato al Senato proporzionale nelle liste della Lega, arrivati a Milano con i pullman organizzati dalla Lega ligure.

Foto 3 di 4







“Decine di migliaia di persone per una piazza festosa e pacifica, per sostenere tutti insieme il nostro Capitano Matteo Salvini e la Lega. È stata una giornata bellissima, c’è davvero tanta voglia di cambiare il Paese e il centrodestra è l’unica forza con idee e proposte credibili e concrete per rilanciare l’Italia”, dichiarano Paolo Ripamonti e Sara Foscolo.