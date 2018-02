Restyling di Finalpia: al via nuovo cantiere in via Castelli

Finale Ligure. Dopo via Drione a Finalpia e il sottopasso pedonale di via Brunenghi ecco l’annuncio di un nuovo intervento pubblico a Finale Ligure varato dall’amministrazione Frascherelli: oggi son stati aggiudicati i lavori di via Castelli alla ditta Marenco di Piana Crixia .

“Si tratta di un lavoro complementare a quello di via Porro dello scorso anno – afferma Andrea Guzzi, assessore ai Lavori Pubblici -. Un lavoro che fa parte del più grande disegno che questa amministrazione ha su Finalpia. Circa 60 mila euro per rivedere tutti i sottoservizi, sostituzione della condotta fognaria vetusta e datata che da sempre crea problemi e l’intera pavimentazione della via fino all’incrocio con la zona di parcamento di largo Volpi sulla via castelli carrabile. Con questo lavoro restituiamo la giusta dignità ed identità all’archivolto oltre che a questa zona del Rione”.

Previsti 2 mesi di lavoro, la cantierizzazione avverrà tra poche settimane, probabilmente subito dopo Pasqua. “Giusto il tempo di coordinarci con la Sovrintendenza archeologica. Come la maggior parte di Finale Ligure anche questa è una zona vincolata quindi occorrono i necessari rapporti con Genova per affrontare il cantiere nel migliore dei modi e nel rispetto delle norme. Le lavorazioni non dovrebbero arrecare disagi al Rione, seppur arrivare a terminare a ridosso della stagione. Di certo ad alcuni residenti che si affacciano sulla via ma che al termine dei lavori avranno un riscontro non indifferente. Ci scusiamo da subito con loro.”

“Da sindaco non posso che essere orgoglioso di aprire l’ennesimo cantiere – sottolinea Ugo Frascherelli -. Un intervento pubblico che si traduce sempre in rilancio di un quartiere, in ripresa sociale oltre che economica. Da considerare anche il risvolto all’economia complessiva. Al momento per il nostro comune stanno lavorando due ditte su via Drione, una su via Brunenghi, una per interventi manutentivi strade ed un altra per interventi al patrimonio. A breve ne avremo una a lavorare sulle torri faro del campo Borel, una sui ripascimenti, una per gli asfalti cittadini, una sulla passeggiata di Varigotti ed un altra su via Brunenghi”.

“Oltre a tutto l’indotto che queste creano con gli eventuali sub appalti, spesso ad aziende finalesi, e con tutti i movimenti di acquisto materiale e forniture. Parliamo di più di 10 aziende che nel primo semestre 2018 lavorano a Finale Ligure e per Finale Ligure. E di cantieri ne apriremo altri prima della fine del mandato. Non posso che esserne fiero” conclude il primo cittadino finalese.