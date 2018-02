Regione, pubblicato il bando per l’affidamento ai privati della gestione degli ospedali di Albenga, Cairo e Bordighera

Regione. È stato pubblicato quest’oggi, in Gazzetta Ufficiale europea, il bando per la procedura a evidenza pubblica finalizzata all’affidamento ai privati della gestione degli ospedali di Albenga, Cairo Montenotte e Bordighera.

Ad annunciarlo l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, che ha dichiarato: “La riapertura dei pronto scorso è uno dei temi che stanno maggiormente a cuore ai cittadini dei presidi che ne hanno visto la chiusura, e che oggi vedono appunto mantenuta la promessa”.

“Il pronto soccorso è un luogo importante e irrinunciabile per il comprensorio ligure anche per come siamo geograficamente strutturati. Era importante andare in questa direzione. A Bordighera, in particolare, il pronto soccorso riaprirà entro la prima metà del 2019 e saranno tuteli i posti di lavoro. Era irrinunciabile come indirizzo della politica dire che la possibilità di una gestione privata di un ospedale, che rimane comunque pubblico, potesse essere fatta solo a condizione della riapertura del pronto soccorso e della tutela dei lavoratori che oggi vi lavorano”, ha concluso Viale.

Nonostante le rassicurazioni da parte della Regione, però, non si placano le proteste degli altri schieramenti politici (in testa il Pd e il Movimento 5 Stelle), da sempre critici in relazione alla scelta della giunta regionale, e dei cittadini.

Ad Albenga, ad esempio, martedì sera, alle 21,15, al Julius Cafè di viale Pontelungo, si svolgerà un incontro incentrato proprio sul tema sanità, organizzato dal gruppo “Cittadini Stanchi”, al quale prenderanno parte, tra gli altri, anche l’onorevole Pd Franco Vazio e il sindaco Giorgio Cangiano, oltre ai candidati del M5S Sergio Battelli, Matteo Mantero e Leda Volpi.

Anche se saranno affidati a privati, i tre nosocomi rimarranno pubblici. Due i punti fermi: la riapertura dei pronto soccorso con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e del rapporto di impiego dei lavoratori con le Asl di appartenenza.

Il bando prevede la gestione in regime di concessione dei tre presidi, per una durata di sette anni, prorogabili per ulteriori cinque. Due i lotti: uno per l’ospedale Saint Charles di Bordighera, per il quale sarà la Asl1 Imperiese a stipulare il contratto con il privato aggiudicatario, e l’altro per gli ospedali Santa Maria della Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo Montenotte, per cui il contratto sarà stipulato dalla Asl2 savonese. Secondo il cronoprogramma, entro i prossimi 100 giorni è prevista la presentazione delle domande che dovrà avvenire entro l’11 giugno prossimo. Seguiranno una serie di procedure tra cui i sopralluoghi e la nomina della commissione: l’apertura delle buste è prevista il 26 giugno.

La gara dovrebbe quindi essere aggiudicata entro il prossimo autunno, con la firma del contratto tra la Asl competente per territorio e il privato e, salvo eventuali ricorsi al Tar, l’apertura dei tre Pronto soccorso potrà avvenire entro la prima metà del 2019, con la messa in funzione dei tre presidi ospedalieri da parte dei privati.