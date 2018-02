Regione più bella d’Italia, Liguria al secondo posto dopo la Sicilia

Liguria. La Liguria è la seconda regione più bella d’Italia. A stabilirlo la competizione lanciata ancora una volta dal portale “Italia Da Scoprire”, che quest’anno riguardava non le città ma le Regioni.

Il contest ha visto la nostra regione ottenere un ottimo risultato ma non trionfare come è accaduto sei mesi fa con Genova che aveva vinto il concorso di Città più bella d’Italia superando in finale Trieste.

Oltre 121 mila voti per la Liguria e un dignitosissimo secondo posto in classifica dopo la Sicilia che di “like” ne ha totalizzato quasi 150 mila. Ben staccata al terzo posto la Puglia con 57.193 voti.

“Siamo onorati di aver fatto giocare con noi oltre 1 milione di italiani. Adesso l’obiettivo è quello di tornare alla scoperta delle città, dei paesi e dei piccoli centri in tutta Italia. Viaggeremo virtualmente alla scoperta del nostro magnifico territorio e, sicuramente, continueremo a giocare”. Questo il commento dello staff di Italia da Scoprire.