Regione, al via il concorso per l’assunzione di nuovo personale: è il primo dopo 13 anni

Regione. Saranno pubblicati sul Burl e sui siti istituzionali (www.regione.liguria.it e www.alfaliguria.it) domani, 14 febbraio, i bandi di concorso per l’assunzione di nuovi funzionari di categoria D in Regione. È il primo concorso dopo 13 anni, è una selezione mirata a professionalità specifiche e alla valorizzazione dei giovani in un percorso di crescita profilato su esigenze specifiche della pubblica amministrazione.

Verranno selezionati tre funzionari nell’area economica, uno nell’area giuridica e un agronomo, tutti con laurea triennale; due laureati in chimica, biologia o geologia e un laureato in ingegneria o architettura che dovranno avere laurea magistrale e abilitazione professionale.

Sarà l’Agenzia Alfa a seguire le selezioni per conto di Regione Liguria. Una preselezione (in base al numero delle domande che arriveranno) formerà un elenco di 50 candidati che dovranno poi sostenere due prove scritte e una orale. Chi passerà positivamente le prove entrerà in una graduatoria dalla quale la Regione potrà attingere per tre anni a seconda delle esigenze.