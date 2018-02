Andora. Con lo spettacolare shakedown odierno ha preso il via il weekend del Rally Ronde Val Merula, giunto alla sua quinta edizione.

Dopo le verifiche sportive e quelle tecniche, svolte questa mattina, le strade dell’entroterra di Andora sono state teatro del passaggio delle vetture iscritte a questa sessione, che hanno già richiamato un numeroso pubblico di appassionati. Molte le testate giornalistiche e le agenzie fotografiche che si sono accreditate per seguire l’evento.

Questa sera dalle ore 19 alle 20,30 si terrà in via dei Mille la tradizionale cerimonia di partenza, con il passaggio sulla pedana delle 94 vetture iscritte. Un’edizione da record sotto il profilo dei numeri, ma che ha richiamato l’attenzione anche per la qualità degli equipaggi al via.

“Quest’anno abbiamo un parterre d’eccellenza, a partire dalla vettura numero zero con i pluri campioni italiani Paolo Andreucci ed Anna Andreussi che aprirà il percorso – ha detto Enrico Meini, presidente della Sport Infinity –. La nostra è la prima gara stagionale del circuito rally nazionale. Abbiamo vetture Wrc, quindici R5 e tantissime auto locali. Ci sono quindi tutti i presupposti per avere una quinta edizione di livello internazionale. Invitiamo quindi il pubblico ad assistere allo spettacolo, rispettando sempre le prescrizioni di sicurezza che deve sempre essere al primo posto”.

Domani la partenza da Andora è prevista alle ore 7,31. In programma 10,5 chilometri di prova speciale da effettuare quattro volte. Il tratto sarà quello compreso tra Stellanello e Cesio, passando attraverso il territorio di Testico, lungo il Passo del Ginestro. Gli arrivi del trasferimento finale sono attesi per le 16,21, a seguire si terranno le premiazioni sempre in via dei Mille.