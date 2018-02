Rally: Fabio Andolfi e Fulvio Florean al via della Ronde della Val Merula

Savona. La nuova stagione rallystica è finalmente in rampa di lancio e, dopo la breve pausa invernale, utile per ricaricare le pile e staccare un poco la spina, è tempo di riaccendere i motori per un 2018 che pare possa essere davvero avvincente.

Primo appuntamento dell’anno in Liguria sarà, come da tradizione, la Ronde della Val Merula, alla quale non poteva di certo mancare la Loran con un equipaggio a dir poco stellare. La società sportiva laziale affiancherà infatti nella gara ligure, giunta alla quinta edizione grazie all’ottimo operato della Sport Infinity capitanata da Enrico Meini, un pilota di livello internazionale quale Fabio Andolfi all’esperto e plurititolato copilota Fulvio Florean.

I due avranno a disposizione una Skoda Fabia R5 brillantemente curata nei minimi dettagli dalla Dp Autosport, un’occasione per togliersi un po’ di ruggine e confrontarsi con tanti nomi importanti che saranno presenti lungo il percorso sulle alture di Andora.

Le ostilità partiranno nella mattinata di domenica 18 febbraio con la prova speciale Passo del Ginestro, lunga 10,5 chilometri, da ripetersi quattro volte come prevede il regolamento delle Ronde italiane. L’arrivo è previsto intorno alle ore 16,30 in via dei Mille.