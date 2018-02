Raffiche di vento, in autostrada divieto di transito per telonati e roulotte

Pietra Ligure. Raffiche di vento gelido sulla costa, e anche la viabilità autostradale è sotto scacco.

Sull’autostrada dei Fiori c’è l’obbligo per telonati e roulotte in entrambe le direzioni di uscire a Pietra Ligure, proprio per il vento forte che persiste nel tratto tra Savona e Albenga.

Non si registrano, per ora, altre criticità, se non il continuo avviso per la massima prudenza a tutti i conducenti dei mezzi in transito.