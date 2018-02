Pulizia delle spiagge a Loano, minoranza: “Il sindaco ha snobbato le nostre segnalazioni”

Loano. La pulizia degli arenili e delle spiagge dopo l’ondata di maltempo dell’11 e 12 dicembre scorso finisce nel mirino dell’opposizione di Loano. A seguito della violenta mareggiata che aveva colpito la si erano spiaggiate su tutti gli arenili Ioanesi ingenti quantità di alghe di posidonia, concentratesi, in particolare, nel tratto compreso tra il molo Kursaal e il molo di ponente del porto. Il gruppo LoaNoi aveva chiesto al sindaco quali interventi l’amministrazione intendesse fare per lo spiaggiamento del materiale arenato.

“Solo in data 30 gennaio, in risposta alla nostra interrogazione, il sindaco Pignocca aveva comunicato che la pulizia degli arenili post mareggiata del 11-12 dicembre 2017 è avvenuta nell’arco di pochi giorni a cura dei concessionari interessati dall’evento. Poiché quanto affermato dal sindaco era totalmente inesatto e infondato, abbiamo immediatamente trasmesso una serie di fotografie dello stato degli arenili, con il materiale spiaggiato ancora presente in quantità enormi, e che nessuna pulizia, a distanza di oltre due mesi fosse stata eseguita” spiega il gruppo di minoranza loanese.

“Naturalmente, vista la totale inadeguatezza che l’amministrazione stava dimostrando, abbiamo richiesto al sindaco che nelle prossime occasioni di nostre interpellanze di informarsi sullo stato degli eventi oggetto di segnalazione, rispondendo in maniera informata ed adeguata, sempre più convinti che avesse perso, se mai avuto, il contatto con la realtà e i conseguenti problemi che la città affronta e subisce”.

E LoaNoi aggiunge: “Il giorno successivo, il 31 gennaio, la giunta comunale, dando atto del riconoscimento della natura dell’eccezionalità degli eventi meteo-marini che hanno portato al deposito dei rifiuti sul litorale ha deliberato di collocare dei cassoni scarrabili per la raccolta dei rifiuti spiaggiati, dando mandato al dirigente affinché proceda con gli atti necessari per la pulizia dell’arenile”.

“Questa situazione creatasi, che speriamo in via di risoluzione, così come moltissime altre che possiamo documentare da quando siamo consiglieri comunali, evidenzia la totale indisponibilità da parte del sindaco ad accettare qualsivoglia suggerimento e parere finalizzato al miglioramento della nostra città, fino a quando non si arriva al limite; ma noi, secondo l’impegno dovuto ai cittadini che ci hanno votato, continueremo a spronare l’amministrazione e proseguiremo nella nostra opera civica” conclude il gruppo di minoranza loanese.