Prima prova individuale silver per le Junior e le Senior dell\' ArteGinnastica

Si è disputata questa Domenica, 11 Febbraio 2018, a Carasco, la prima prova individuale Silver per le atlete Junior e Senior dell’A.S.D. ArteGinnastica, settore della Polisportiva del Finale A.S.D., che purtroppo non sono riuscite a conquistare nessun podio.

Tantissime le ginnaste in gara e Un mix di emozione e di influenza ancora in corso non hanno permesso alle nostre ginnaste di affrontare una gara pulita nonostante il duro lavoro.

Quindi chiudiamo questa prima fase regionale con tre quarti posti:

– Ylenia gaggero, j3 alla sua prima gara di federazione;

– Massa Giorgia j3;

– Nastase Denisa j2 anche lei alla prima esperienza di federazione.

Bene ma con qualche errore di troppo Boiga Carlotta, Senior piazzata al decimo posto e Alice Mascarino sesta.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 24 Febbraio, con ben 35 ginnaste in gara a Taggia e ancora per Domenica 25 Febbraio, sempre a Taggia per la seconda prova regionale delle allieve e delle junior1.