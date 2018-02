Proposta di matrimonio a sorpresa tra i caruggi: Albissola Marina si tinge di rosa nel giorno di San Valentino

Albissola Marina. Ad Albissola Marina, vestita a festa da commercianti e ristoratori e invasa di curiosi, doveva essere una giornata dedicata all’amore, come la tradizione impone ogni 14 febbraio. E così è stato, grazie soprattutto all’artista Fabio Taddi e alla sua stupita compagna Valentina Massaro, che hanno trasformato la ricorrenza di San Valentino nel giorno più bello della loro vita.

Questo pomeriggio, alle 17, era prevista l’inaugurazione della panchina e dell’opera dedicata agli innamorati in Pozzo Garitta: un luogo per un bacio, per una promessa e qualcuno ne ha approfittato, senza perdere tempo.

Quando il vicesindaco Nicoletta Negro ha preso la parola, Fabio ha fatto “irruzione” sulla scena. Si è impadronito (seppur con garbo) del microfono, ha chiesto scusa per l’interruzione e ha iniziato il suo personalissimo discorso, diretto alla sua “partner in crime ormai da tanti anni”, Valentina, invitandola a raggiungerlo. Lei, inizialmente “mimetizzata” tra il pubblico, stupita e, forse, un po’ frastornata da quella strana e improvvisa richiesta, ha colto l’invito, tra il chiacchiericcio dei presenti, incuriositi da quanto stava accadendo.

Una volta che i due si sono trovati faccia a faccia, però, un gesto inequivocabile ha fatto calare il silenzio. Fabio si è inginocchiato, dissipando ogni dubbio, e con voce rotta dall’emozione ha pronunciato le fatidiche parole: “Signorina mi dà l’onore di essere suo marito?”.

E Valentina ha risposto sì, dapprima quasi sibilando, poi urlando, spronata dalle grida di gioia e dagli applausi dei presenti. Quindi un bacio e un lungo abbraccio tra i due futuri sposi, che nel giorno di San Valentino si sono fatti il regalo più bello, impreziosendo ancor di più una giornata indimenticabile per la città di Albissola Marina.