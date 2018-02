Promozione Febbraio

La primavera è ora mai alle porte, dopo questo Gennaio che sembra essere durato 50 giorni, finalmente siamo arrivati a Febbraio, ed insieme a lui è arrivata la promozione che riguarda il fitness.

Dal 12 al 24 Febbraio infatti, per qualsiasi lezione tu decida di frequentare, se porti un’amica nuova potrete entrare entrambe con un solo buono! Quindi perché non approfittarne e far conoscere alle tue amiche questo fantastico mondo dell’aquafitness. Abbiamo svariate attività e variati orari che siamo certi possono andare incontro alle esigenze di tutti, per cui nessuna scusa, ti aspettiamo!

Per maggiori info Barbara 3471262109, Danilo 3476123024 o segreteria 019666033