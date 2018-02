Prevenzione del melanoma, visite gratuite a Carcare grazie alla Lilt

Carcare. Il 14 febbraio, grazie alla delegazione della Valbormida della sezione provinciale di Savona della Lilt, al poliambulatorio Cornareto di Carcare riprendono le visite preventive contro il melanoma.

Grazie al supporto della dottoressa Chinazzo, il giorno di San Valentino, dalle 14.30 in poi, sarà possibile effettuare un check-up della pelle: per prenotare la propria visita il numero di riferimento è 3337725440 dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30.

“La prevenzione del melanoma rappresenta un elemento basilare vista l’invasività di questo tumore: anche quest’anno Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Savona e delegazione della Valbormida, ha organizzato una serie di incontri per visite preventive gratuite con valutazione dermatoscopica” spiegano dall’associazione.

“La delegazione Valbormida è attiva dal 2009 – commenta la dottoressa Damiana De Leonardis -. Questo tipo di prevenzione è molto sentito e noto con piacere un interesse crescente da parte dei cittadini. Abbiamo avuto in diversi casi la possibilità di intervenire in tempo, riscontrando melanoma in sito proprio grazie a questi incontri aperti. Prevenire significa realmente vivere”.

Le porte aperte organizzate da Lilt proseguiranno anche nei mesi successivi con visite gratuite con invito di adesione all’Associazione al costo di 15 euro.