Precipita con la moto per 5 metri, ferito un 29enne a Varazze

Varazze. Se l’è vista brutta un motociclista di 29 anni che ieri sera, per cause ancora da accertare, è precipitato in una riva per oltre 5 metri sulla strada che collega Varazze ad Alpicella.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dai soccorritori, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo mentre saliva e precipitando oltre il ciglio stradale. Fortunatamente nonostante il volo non ha riportato ferite eccessivamente preoccupanti: per lui un trauma alla caviglia destra e la sospetta frattura della spalla.

Soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, è stato portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.