Savona. Oggi nella Sala Rossa del Comune di Savona si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle candidate e dei candidati della lista “Potere al Popolo!”.

Hanno partecipato all’evento, illustrando ampie parti del programma sociale e politico della lista, i candidati savonesi: Danilo Maramotti (disegnatore e vignettista collaboratore a suo tempo de l’Unità non renziana, di Linus, del Corriere Economia, di Smemoranda e di molti altri periodici) per il collegio uninominale della Camera Liguria 2, Daiana Cauteruccio (insegnante precaria, attiva nelle Brigate di solidarietà in soccorso dei terremotati del centro Italia e dei migranti al confine di Ventimiglia) per il collegio plurinominale della Camera Liguria 1 e Francesca Coppo (impiegata, socialmente attiva nei movimenti antifascisti) per il plurinominale del Senato.

Hanno inoltre preso parte all’incontro Mauro Servalli (operatore nel sociale ed esponente de “La talpa e l’orologio”) candidato capolista nel collegio plurinominale Liguria 1, Amelia Narciso (presidentessa dell’Anpi di Sanremo) per il collegio uninominale del Senato e Francesco “Checchino” Antonini capolista per il plurinominale del Senato.

I candidati, provenienti da mondi e culture diversi, hanno evidenziato la profonda differenza tra “Potere al Popolo!” e tutte le altre opzioni in campo comprese quelle che si definiscono di sinistra e che, come ha sottolineato Maramotti (le cui vignette scorrevano sullo schermo della sala), altro non sono se non la voglia di ricostituire un centrosinistra che ha fallito tanto quanto il centrodestra.

I prossimi due appuntamenti di Potere al Popolo! nel savonese sono: domenica 4 febbraio, alle ore 16.00 presso la Società “Serenella” delle Fornaci, con la seconda assemblea provinciale, e domenica 11 febbraio alle ore 19.30 alla Società di Cantagalletto con la prima cena di autofinanziamento.