Potere al Popolo, lunedì sera iniziativa a Savona in Sala Rossa con Giorgio Cremaschi

Savona. Si terrà lunedì 19 febbraio alle ore 21, nella Sala Rossa del Comune di Savona, l’iniziativa di Potere al Popolo dal titolo “Lavorare meno, lavorare tutti!” con il sindacalista e membro di Eurostop Giorgio Cremaschi, il giornalista Checchino Antonini e i candidati savonesi di Potere al Popolo.

“La tematica del lavoro – spiegano dal partito – è fondamentale nel panorama politico e sociale italiano. Con l’avvento della globalizzazione neoliberista degli ultimi 30 anni e culminati in Italia con il Job’s Act, le vite delle persone che lavorano sono state e sono attualmente consegnate alla precarietà sempre più sovrastante”.

“Paghe bassissime, sempre meno diritti e quel senso di instabilità che non permette alle giovani generazioni di lavoratrici e lavoratori di poter programmare la propria vita – proseguono da Potere al Popolo – mentre coloro che cominciano ad intravedere la pensione, sono costretti a rimanere in servizio a causa della riforma Fornero, non permettendo il naturale ricambio generazionale. L’utilizzo di tecnologie sempre più sofisticate ha aumentato il numero della fila dei disoccupati, creando guerre tra poveri tra chi ha un lavoro sottopagato e chi invece non ce l’ha”.