Pontinvrea in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Sergio Giordano

Pontinvrea. Grave lutto a Pontinvrea per la scomparsa dell’ex primo cittadino Sergio Giordano (in centro nella foto), che ha amministrato il paese per quindici anni – dal 1990 al 2004 – ed ha contribuito alla sua rinascita dopo il grave dissesto che si era verificato.

A ricordarlo è il sindaco Matteo Camiciottoli, per anni suo allievo: “Sapevo che sarebbe successo, ma non si è mai pronti abbastanza per dire addio a un parente ad un amico. Tu per me sei stato un maestro, un amico, e quello che sono politicamente lo devo a te che mi hai cresciuto e passato la passione e la determinazione per ricoprire quella carica di Sindaco che fu tua per tanti anni, anni bui per il nostro paese, ma che con intelligenza, senso del dovere, abnegazione sei riuscito a superare e fare di Pontinvrea, come amavi chiamarla Tu ‘la Portofino dell’entroterra’”.

“Spero di essere all’altezza per renderti sempre orgoglioso, spero che il tuo sguardo si posi sempre su di me quando dovrò prendere decisioni importanti per proseguire nella tua opera.Mi mancheranno le discussioni anche accese e soprattutto mi mancherai tu Grande Maestro. Da parte mia e di tutta la comunità Pontesina le più sentite condoglianze alla famiglia” conclude Camiciottoli.

Anche l’associazione combattenti e reduci di Savona, attraverso il suo presidente Luigi Viglione, si unisce al dolore per la “scomparsa improvvisa del suo presidente onorario Sergio Gordano”. “Inoltre vogliamo inoltrare le nostre piu sentite condoglianze alla famiglia” concludono dall’associazione.

I funerali saranno celebrati domani, giovedi 8 febbraio, alle 15,30, nella chiesa di San Bartolomeo di Varazze.