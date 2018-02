Polizia, l’allarme del Silp: “Mancano i presidi di protezione, impossibile lavorare in sicurezza”

Savona. “Alla sicurezza dei poliziotti ci pensa la mamma, dicevamo giusto qualche giorno fa. Ecco che oltre ai soldi spesi (quattro milioni di euro) per i nuovi distintivi di qualifica, al posto dell’equivalente in guanti antitaglio e sottocamicia (per chi non lo sapesse si tratta di un indumento a protezione balistica, ndr), si sarebbero potuti acquistare anche spray al peperoncino”. Inizia così il nuovo attacco da parte della segreteria provinciale di Savona del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil.

“Sono davvero tanti i reparti che ne sono sprovvisti. Mancano alla polizia stradale, che proprio l’altro giorno ha visto quattro operatori finire al pronto soccorso per le lesioni subite nel corso dell’arresto di una persona esagitata. Lo spray sarebbe stato utile ma non era nelle loro dotazioni. Mancano soldi. Stessa cosa per i poliziotti alla polfer, la polizia che tutela i pendolari nelle stazioni ferroviarie e sui treni. Stessa cosa per i poliziotti della polmare, la polizia di frontiera che si trova alle prese con migliaia di passeggeri delle varie compagnie di navigazione. Mancano i soldi. Guanti, sottocamicia e spray al peperoncino. Tutti dispositivi che avrebbero protetto i nostri operatori da rischi anche letali” aggiungono dal Silp di Savona.

“Eppure i soldi per i distintivi di qualifica sono stati trovati. Migliaia di baffi, barrette, pentagoni e stellette. Questa volta però la mamma non ci potrà aiutare. E’ infatti vietato portate in servizio strumenti non previsti: questa situazione non è più tollerabile! Percorreremo ogni strada pur di permettere ai nostri poliziotti di lavorare in sicurezza. Per noi la sicurezza sta al primo posto. Non accettiamo compromessi sulla pelle dei nostri uomini” concludono dalla segreteria provinciale di Savona del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia della Cgil.